На Закарпатті біля кордону з Румунією затримали трьох порушників і провідника

Військовослужбовці відділу прикордонної служби «Дякове» Мукачівського прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України, а також їхнього провідника

Прикордонники затримали чотирьох чоловіків – жителів Закарпатської, Львівської, Київської та Запорізької областей – на відстані 700 метрів до кордону.

Правоохоронці з’ясували, що 67-річний житель Закарпаття виконував роль провідника для решти затриманих чоловіків, які мали намір незаконно потрапити в Румунію. Закарпатець супроводжував їх до місця безпосереднього вчинення правопорушення.

За здійснення незаконного трансферу організатор злочинної схеми збирався отримати 25 тисяч доларів США.

Усіх чоловіків затримали. Тим, хто намагався незаконно перетнути кордон, загрожує штраф, а організатору схему – позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини. За незаконну оборудку він мав отримати 55 тисяч доларів США.