На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 21 та 22 лютого очікується -10…-16 градусів, у південній частині та 22 лютого і на заході буде -2…-6 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, у суботу вдень в більшості регіонів очікується -2…-7 градусів, а в неділю подекуди потепліє до +4 градусів.

"Антициклон не допустить багато опадів вихідними. Винятки: у суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю – переважно дощ в західних областях. І все", – пише Н.Діденко.

В Києві залишилося дві дуже холодні ночі: 21-го лютого вночі стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів, вдень очікується -5 градусів. У неділю, 22-го лютого вночі буде -12 градусів, вдень потепліє до -1 градуса.

Як повідомлялось, 20-го лютого в Україні температура повітря вночі опуститься до -6…-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині очікується -3 градуси.