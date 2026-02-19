15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
19 лютого 2026, 16:47

Викрав з майданчика: матері повернули трирічну доньку, яку батько вивіз з Києва до Молдови

19 лютого 2026, 16:47
Фото: поліція
Правоохоронці розшукали та повернули матері дитину, яку колишній чоловік викрав прямо з дитячого майданчика у Голосіївському районі столиці. Дівчинку знайшли у Молдові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відповідно до рішення суду батькові було дозволено спілкуватися з донькою виключно дистанційно – телефоном або через відеозв’язок і лише в присутності матері.

Попри це 42-річний киянин викрав дитину під час прогулянки: він підстеріг доньку, коли вона була з прабабусею на дитячому майданчику, схопив дитину та втік на автомобілі.

Надалі чоловік вивіз доньку за межі України, адже мав дозвіл на перетин держкордону через статус багатодітного батька.

Мати одразу звернулася до поліції. Правоохоронці разом із міжнародними колегами оголосили дитину в розшук. Згодом дівчинку виявили у Молдові – вона перебувала у квартирі знайомих чоловіка у неналежних антисанітарних умовах.

Дитину вже повернули матері, її здоров’ю нічого не загрожує.

Батька затримали молдовські правоохоронці, триває процедура його екстрадиції в Україну. Чоловіку заочно повідомили про підозру за незаконне позбавлення волі та невиконання судового рішення.

Нагадаємо, зловмисника, якого затримали за викрадення 13-річної дитини у Чернівцях, взяли під варту без можливості внесення застави.

