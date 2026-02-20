У Словаччині на крадіжці круасанів викрили жителя Закарпаття, якого розшукують за переправлення чоловіків за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Словацькі правоохоронці арештували 23-річного українця, якого розшукують вдома за переправлення чоловіків за кордон. Чоловіка спіймали при спробі викрасти круасани

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на korzar.sme.

Як зазначається, затриманий – родом із Хустського району Закарпатської області. На початку лютого він нібито намагався викрасти круасани з магазину Billa в торговому центрі Aupark у Словаччині.

Правоохоронці перевірили його документи й з’ясували, що затриманий перебуває в міжнародному розшуку: в Україні закарпатця розшукують за організацію незаконного перетину державного кордону.

Як повідомлялось, на Закарпатті водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину. Інцидент стався наприкінці січня в пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".