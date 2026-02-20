14:59  21 лютого
У Словаччині на крадіжці круасанів викрили жителя Закарпаття, якого розшукують за переправлення чоловіків за кордон

Словацькі правоохоронці арештували 23-річного українця, якого розшукують вдома за переправлення чоловіків за кордон. Чоловіка спіймали при спробі викрасти круасани

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на korzar.sme.

Як зазначається, затриманий – родом із Хустського району Закарпатської області. На початку лютого він нібито намагався викрасти круасани з магазину Billa в торговому центрі Aupark у Словаччині.

Правоохоронці перевірили його документи й з’ясували, що затриманий перебуває в міжнародному розшуку: в Україні закарпатця розшукують за організацію незаконного перетину державного кордону.

Як повідомлялось, на Закарпатті водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину. Інцидент стався наприкінці січня в пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
