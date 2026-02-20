Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих

Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих у Запорізькому районі внаслідок російського авіаудару зросла до трьох осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири та передали медикам. Її госпіталізували.

Також до медичного закладу для обстеження доправили 77-річну жінку. 27-річного чоловіка лікарі оглянули на місці та надали необхідну допомогу без госпіталізації.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 лютого, російські війська здійснили авіаудар по Запорізькому району. Попередньо було відомо, що постраждали 22-річна жінка та 27-річний чоловік.