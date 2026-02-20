14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 18:58

Гендиректор "Укрпошти" Смілянський подав до НАБУ заяву на народного депутата Гончаренка

20 лютого 2026, 18:58
Читайте также на русском языке
фото: glavcom.ua
Читайте также
на русском языке

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський закликав НАБУ перевірити джерела фінансування «Гончаренко центрів» народного депутата Олексія Гончаренка. Цьому передували взаємні звинувачення у розкраданні коштів

Як передає RegioNews, про це Смілянський написав у соцмережах.

За його словами, згідно з декларацією депутат "не може утримувати понад 40 "Гончаренко центрів"", на обслуговування яких нібито щомісяця йде "понад три мільйони гривень".

На думку гендиректора "Укрпошти", ці заклади мають ознаки "прихованої політичної реклами", адже "центри носять назву "Гончаренко", при цьому він нібито не має відношення до їх фінансування".

"Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само, як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками. Як на мене, спонсорська діяльність тестя з "Газпрому" мала б уже скінчитися", – зазначив Смілянський.

Нагадаємо, на початку лютого гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський потрапив у гучний скандал. Він назвав жінку повією після того, як вона розкритикувала витрати компанії на оновлення логотипу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ скандал Укрпошта Гончаренко Олексій Олексійович  Смілянський
Укрпошта потрапила у сексуальний скандал через рекламу до Дня закоханих
07 лютого 2026, 12:05
НАБУ провело обшуки на митниці "Луцьк": вилучили понад $850 тисяч
22 січня 2026, 18:08
НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів
22 січня 2026, 13:46
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
У Києві з каналізації дістали дітей, які заблукали у "лабіринтах"
21 лютого 2026, 18:02
Сили оборони атакували російські кораблі та літаки у тимчасово окупованому Криму
21 лютого 2026, 17:50
Прикордонники показали, як знищують піхоту і техніку окупантів на Південно-Слобожанському напрямку
21 лютого 2026, 17:36
На підприємстві в Київській області станок розчавив 35-річного чоловіка
21 лютого 2026, 17:07
В Одесі через обстріл РФ пошкоджено пам’ятку архітектури
21 лютого 2026, 16:46
За тиждень FPV-оператори СБУ знищили десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА росіян
21 лютого 2026, 16:19
У Черкасах безкоштовно навчають німецької
21 лютого 2026, 15:55
Росіяни посилили тиск на фронті у Донецькій області
21 лютого 2026, 15:31
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
21 лютого 2026, 14:59
У Києві внаслідок пожежі в будинку загинули дві людини
21 лютого 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »