Гендиректор "Укрпошти" Смілянський подав до НАБУ заяву на народного депутата Гончаренка

фото: glavcom.ua

Як передає RegioNews, про це Смілянський написав у соцмережах.

За його словами, згідно з декларацією депутат "не може утримувати понад 40 "Гончаренко центрів"", на обслуговування яких нібито щомісяця йде "понад три мільйони гривень".

На думку гендиректора "Укрпошти", ці заклади мають ознаки "прихованої політичної реклами", адже "центри носять назву "Гончаренко", при цьому він нібито не має відношення до їх фінансування".

"Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само, як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками. Як на мене, спонсорська діяльність тестя з "Газпрому" мала б уже скінчитися", – зазначив Смілянський.

Нагадаємо, на початку лютого гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський потрапив у гучний скандал. Він назвав жінку повією після того, як вона розкритикувала витрати компанії на оновлення логотипу.