Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Український спортсмен та військовослужбовець Дмитро Русецький загинув, виконуюче бойове завдання в Сумській області

Як передає RegioNews, про це повідомила президентка Федерація кікбоксингу України Ольга Павленко.

Дмитро Русецький був майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу. У цивільному житті він також працював тренером.

Він загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка на Сумщині.

