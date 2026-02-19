Вбили перехожого заради розваги: у Києві судитимуть двох чоловіків

15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
19 лютого 2026, 17:49

У Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого

19 лютого 2026, 17:49
Фото: pixabay
Правоохоронці завершили розслідування жорстокого вбивства 53-річного киянина у Дніпровському районі столиці. Справу передали до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія трапилася у жовтні 2025 року на Харківському шосе. Двоє місцевих мешканців 27 та 28 років розпивали алкоголь. Коли спиртне скінчилося, вони вирушили до магазину. Дорогою заради забави зривали номери з автомобілів, припаркованих вздовж дороги.

Побачивши на вулиці незнайомця, один із молодиків вдарив його по голові зірваним номерним знаком. Коли чоловік впав, нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм 53-річний потерпілий помер на місці.

Поліцейські розшукали та затримали зловмисників. Наразі обидва перебувають під вартою.

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині на День святого Валентина чоловік вистрілив з рушниці у дружину та в себе. Обох поранених госпіталізували.

