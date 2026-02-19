Вбили перехожого заради розваги: у Києві судитимуть двох чоловіків

У Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого
Правоохоронці завершили розслідування жорстокого вбивства 53-річного киянина у Дніпровському районі столиці. Справу передали до суду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Подія трапилася у жовтні 2025 року на Харківському шосе. Двоє місцевих мешканців 27 та 28 років розпивали алкоголь. Коли спиртне скінчилося, вони вирушили до магазину. Дорогою заради забави зривали номери з автомобілів, припаркованих вздовж дороги.
Побачивши на вулиці незнайомця, один із молодиків вдарив його по голові зірваним номерним знаком. Коли чоловік впав, нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм 53-річний потерпілий помер на місці.
Поліцейські розшукали та затримали зловмисників. Наразі обидва перебувають під вартою.
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, на Хмельниччині на День святого Валентина чоловік вистрілив з рушниці у дружину та в себе. Обох поранених госпіталізували.