Вбили перехожого заради розваги: у Києві судитимуть двох чоловіків

Фото: pixabay

Правоохоронці завершили розслідування жорстокого вбивства 53-річного киянина у Дніпровському районі столиці. Справу передали до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія трапилася у жовтні 2025 року на Харківському шосе. Двоє місцевих мешканців 27 та 28 років розпивали алкоголь. Коли спиртне скінчилося, вони вирушили до магазину. Дорогою заради забави зривали номери з автомобілів, припаркованих вздовж дороги.

Побачивши на вулиці незнайомця, один із молодиків вдарив його по голові зірваним номерним знаком. Коли чоловік впав, нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм 53-річний потерпілий помер на місці.

Поліцейські розшукали та затримали зловмисників. Наразі обидва перебувають під вартою.

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині на День святого Валентина чоловік вистрілив з рушниці у дружину та в себе. Обох поранених госпіталізували.