Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
20 лютого 2026, 17:46

Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті

20 лютого 2026, 17:46
Нардепи з правохоронного і оборонного комітетів ВРУ з’їздили на німецький курорт під прикриттям дискусій "про удосконалення парламентського нагляду та відповідність євроатлантичним стандартам"
Нардепи з правохоронного і оборонного комітетів ВРУ з'їздили на німецький курорт під прикриттям дискусій "про удосконалення парламентського нагляду та відповідність євроатлантичним стандартам"
фото: Мар'яна Безугла / Facebook
При цьому комітет з розвідки не створено, новий закон про держтаємницю не прийнято, генералам підтанцьовки продовжуються, а правоохоронний комітет взагалі пропихував усі ті резонансні закони, як щодо НАБУ, так і СЗЧ.

І після цього всього з нульовим результатом за останні кілька років народні депутати не стидаються з "покерфейсами" їздити на курорт дискутувати і навіть показувати.

Непогано влаштувалися, правда?

