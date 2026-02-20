Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті

Нардепи з правохоронного і оборонного комітетів ВРУ з’їздили на німецький курорт під прикриттям дискусій "про удосконалення парламентського нагляду та відповідність євроатлантичним стандартам"

фото: Мар'яна Безугла / Facebook

При цьому комітет з розвідки не створено, новий закон про держтаємницю не прийнято, генералам підтанцьовки продовжуються, а правоохоронний комітет взагалі пропихував усі ті резонансні закони, як щодо НАБУ, так і СЗЧ. І після цього всього з нульовим результатом за останні кілька років народні депутати не стидаються з "покерфейсами" їздити на курорт дискутувати і навіть показувати. Непогано влаштувалися, правда?

