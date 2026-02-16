11:20  16 лютого
16 лютого 2026, 12:31

Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби

16 лютого 2026, 12:31
Фото: поліція
Поліцейські викрили у Тернополі жінку, яка намагалась звільнити чоловіка з військової служби за допомогою підроблених документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що тернополянка вирішила "придбати" собі ІІ групу інвалідності. Вона знайшла у Telegram анонімного виконавця, який пообіцяв виготовити довідку МСЕК. Жінка передала копії своїх документів та заплатила за послугу близько 2000 доларів.

Отриману довідку її чоловік надав у військовій частині як підставу для звільнення. Проте перевірка показала, що документ фальшивий – медкомісія його ніколи не видавала.

Поліцейські повідомили 29-річній жінці про підозру у підробленні та використанні підроблених документів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ).

Також правоохоронці шукають того, хто безпосередньо виготовив підробку.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

