Фото: поліція

Поліцейські викрили у Тернополі жінку, яка намагалась звільнити чоловіка з військової служби за допомогою підроблених документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що тернополянка вирішила "придбати" собі ІІ групу інвалідності. Вона знайшла у Telegram анонімного виконавця, який пообіцяв виготовити довідку МСЕК. Жінка передала копії своїх документів та заплатила за послугу близько 2000 доларів.

Отриману довідку її чоловік надав у військовій частині як підставу для звільнення. Проте перевірка показала, що документ фальшивий – медкомісія його ніколи не видавала.

Поліцейські повідомили 29-річній жінці про підозру у підробленні та використанні підроблених документів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ).

Також правоохоронці шукають того, хто безпосередньо виготовив підробку.

