Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби
Поліцейські викрили у Тернополі жінку, яка намагалась звільнити чоловіка з військової служби за допомогою підроблених документів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Слідство встановило, що тернополянка вирішила "придбати" собі ІІ групу інвалідності. Вона знайшла у Telegram анонімного виконавця, який пообіцяв виготовити довідку МСЕК. Жінка передала копії своїх документів та заплатила за послугу близько 2000 доларів.
Отриману довідку її чоловік надав у військовій частині як підставу для звільнення. Проте перевірка показала, що документ фальшивий – медкомісія його ніколи не видавала.
Поліцейські повідомили 29-річній жінці про підозру у підробленні та використанні підроблених документів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ).
Також правоохоронці шукають того, хто безпосередньо виготовив підробку.
