Фото: ДСНС

Пожежа сталася у Черкасах 15 лютого у пʼятиповерховому будинку на вулиці Сергія Амброса

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло у кімнаті квартири на першому поверсі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 14 людей, з них – три дитини.

Вогонь знищив меблі та побутові речі. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 13 лютого на Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Причина займання встановлюється.