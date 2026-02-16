11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 12:18

У Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці: врятовані 14 людей

16 лютого 2026, 12:18
Фото: ДСНС
Пожежа сталася у Черкасах 15 лютого у пʼятиповерховому будинку на вулиці Сергія Амброса

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло у кімнаті квартири на першому поверсі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 14 людей, з них – три дитини.

Вогонь знищив меблі та побутові речі. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 13 лютого на Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Причина займання встановлюється.

