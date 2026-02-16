В Киеве транспортный коллапс из-за снегопада и скользких дорог

Скриншот с видео

Утром 16 февраля в Киеве сильный снегопад вызвал значительные пробки и дорожные происшествия, что осложнило движение транспорта в городе и на подъездах к столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

Наибольшие проблемы наблюдались на основных магистралях, особенно на спусках и подъемах, в частности, на въезде со стороны Житомира.

Основными причинами осложнений стали мелкие ДТП и большегрузный транспорт, который не может преодолеть скользкие подъемы.

Очевидцы сообщают, что из-за сложностей с движением количество людей на остановках постоянно растет. Автобусы уже не справляются с пассажиропотоком и переполнены до отказа.

На фоне пробок в городе традиционно выросли цены на такси.

По данным КГГА, ночью дороги столицы очищали 289 единиц спецтехники "Киевавтодора", с особым вниманием к правым полосам для общественного транспорта.

Также работали 31 бригада из 216 работников для уборки тротуаров, переходов и остановок, а в парках и скверах - 755 работников "Зеленстроя" и 67 единиц техники.

Работы по повторной обработке дорог и уборке снега продолжаются.

Ранее сообщалось, что в столице введены ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 22:00 15 февраля из-за сложных погодных условий.

Напомним, по прогнозам синоптиков, после кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона.