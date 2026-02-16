11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
08:21  16 февраля
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
16 февраля 2026, 10:23

В Киеве транспортный коллапс из-за снегопада и скользких дорог

16 февраля 2026, 10:23
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Утром 16 февраля в Киеве сильный снегопад вызвал значительные пробки и дорожные происшествия, что осложнило движение транспорта в городе и на подъездах к столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

Наибольшие проблемы наблюдались на основных магистралях, особенно на спусках и подъемах, в частности, на въезде со стороны Житомира.

Основными причинами осложнений стали мелкие ДТП и большегрузный транспорт, который не может преодолеть скользкие подъемы.

Очевидцы сообщают, что из-за сложностей с движением количество людей на остановках постоянно растет. Автобусы уже не справляются с пассажиропотоком и переполнены до отказа.

На фоне пробок в городе традиционно выросли цены на такси.

По данным КГГА, ночью дороги столицы очищали 289 единиц спецтехники "Киевавтодора", с особым вниманием к правым полосам для общественного транспорта.

Также работали 31 бригада из 216 работников для уборки тротуаров, переходов и остановок, а в парках и скверах - 755 работников "Зеленстроя" и 67 единиц техники.

Работы по повторной обработке дорог и уборке снега продолжаются.

Ранее сообщалось, что в столице введены ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 22:00 15 февраля из-за сложных погодных условий.

Напомним, по прогнозам синоптиков, после кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона.

Киев ДТП снег гололед зима движение транспорта пробка
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Во Львовской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
16 февраля 2026, 13:12
В Харьковской области подали иски против родителей, которые не эвакуировали детей
16 февраля 2026, 12:48
Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы
16 февраля 2026, 12:31
В Черкассах произошел пожар в пятиэтажке: спасены 14 человек
16 февраля 2026, 12:18
В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона
16 февраля 2026, 11:55
Из-за российских атак и непогоды частично обесточена часть регионов Украины
16 февраля 2026, 11:43
"Love as a story": в Хмельницкой общине в Винницкой области молодежь рассказала о настоящей любви
16 февраля 2026, 11:25
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
16 февраля 2026, 11:20
В Николаевской области из-за таяния снега и дождей подтоплено 17 населенных пунктов
16 февраля 2026, 10:54
Корректировала атаки по энергообъектам Одессы: СБУ задержала российскую агентку
16 февраля 2026, 10:42
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
