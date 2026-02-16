У Києві понад 1500 будинків без тепла, частину вже не підключать до кінця сезону

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці понад 1500 житлових будинків залишаються без теплопостачання. Більш як тисячу багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах не вдасться підключити до кінця опалювального сезону через критичні пошкодження інфраструктури

Про це в телеефірі повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає RegioNews.

За її словами, станом на 9:00 з 2600 будинків, які раніше залишилися без теплоносія, тепло вже відновили у більшості, однак близько 400 будинків досі залишаються без опалення. Водночас 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після попередніх обстрілів відновити в цьому сезоні неможливо.

Окремо фіксуються локальні аварії ще приблизно у 200-300 будинках, де тривають ремонтні роботи. До ліквідації пошкоджень залучено понад 200 ремонтних бригад.

У Києві також працюють понад 1500 пунктів незламності, де мешканці можуть отримати гаряче харчування та пакунки тепла. Найскладніша ситуація наразі у Дніпровському, Дарницькому та частково Печерському районах.

Маломобільні громадяни, пенсіонери та інші соціально вразливі категорії можуть отримати допомогу за урядовою програмою. Крім того, Київська міська рада передбачила компенсацію для власників квартир, чиї інженерні мережі були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, раніше мер української столиці Віталій Кличко заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ. Попри складну ситуацію роботи щодо відновлення інфраструктури тривають.