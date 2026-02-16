Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через нові російські обстріли є знеструмлені споживачі у кількох областях країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів в Одесі.

В Укренерго зазначили, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Внаслідок попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, через несприятливі погодні умови (пориви вітру, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково були знеструмлені 178 населених пунктів у восьми областях – Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого ворог атакував Україну чотирма протикорабельними ракетами Циркон, балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-31Пї, а також 62 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 54 ворожі цілі.