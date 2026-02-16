11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 11:25

"Love as a story": у Хмільницькій громаді на Вінниччині молодь розповіла про справжню любов

16 лютого 2026, 11:25
Фото: ГО "Захист держави"
До Дня закоханих у Хмільницькій громаді відбувся відеоконкурс "Love as a story – коли любов має голос і сенс", який об'єднав молодь навколо теми справжніх почуттів та важливих цінностей

Про це повідомила пресслужба ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Учасники представили щирі та креативні відеороботи, у яких розповіли власні історії любові – до людей, життя та України .

Переможцем конкурсу стала команда "Коли серця говорять" – учні та учениці Ліцею №1 м. Хмільника. Їхній відеоролик "Love as a story: справжні моменти, які ми пишемо щодня" – це глибоке роздумування про те, якою має бути справжня любов: підтримкою, повагою, відповідальністю та свідомим вибором бути поруч.

Переможці отримали символічні подарунки як знак вдячності за творчість, сміливість висловлювати свої думки та небайдужість.

Керівник Хмільницького районного осередку ГО "Захист Держави" Євгеній Болюбаш зазначив:

"Коли молодь говорить про любов через повагу, відповідальність і цінності – ми розуміємо, що за такими юнаками й дівчатами справді майбутнє. Саме вони формуватимуть сильну й свідому Україну".

Організаторами заходу стали відділ молоді та спорту та Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, а також Молодіжна рада при Хмільницькій міській раді.

Партнером конкурсу виступила ГО "Захист Держави", яка підтримує ініціативи, що надихають молодь на творчість, самовираження та утвердження важливих суспільних цінностей.

Організатори подякували всім учасникам за щирість, натхнення та активну участь, підкресливши, що любов " це те, що ми творимо щодня.

Нагадаємо, у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких, який ініціювала ГО "Захист держави". Йдеться про заняття із танго. Їх проводить професійна хореографиня, керівниця танцювальної студії "Перлина" Тетяна Пристаєцька.

