17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2026, 11:40

25 тисяч "зеленими" за роботу в СБУ: на Одещині викрили ділка, який торгував посадами

01 лютого 2026, 11:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Овідіопольський районний суд Одеської області визнав громадянина винним у зловживанні впливом. Виявилось, що він пропонував посаду в СБУ за велику суму

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні минулого року чоловік запропонував своєму знайомому "допомогу" у працевлаштуванні в СБУ. За свою "послугу" він просив 25 тисяч доларів. Одразу після першої розмови він отримав 3 тисячі доларів. Уже влітку він отримав ще 6 тисяч доларів.

Як з'ясували правоохоронці, йшлося про обіцянку впливу на невстановлених посадовців органів Служби безпеки України і прийняття на службу в ролі позаштатного працівника.

На суді чоловік визнав свою провину. Його покарали штрафом у розмірі 375 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар СБУ суд Одеська область
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Вінниччині чоловік стріляв у ТЦК
01 лютого 2026, 13:40
"Україна готова до предметної розмови": Зеленський анонсував нові переговори
01 лютого 2026, 13:15
Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: серед постраждалих жінки, які були на огляді
01 лютого 2026, 12:45
На Харківщині медики врятували життя пенсіонерки, в якої зупинилось серце
01 лютого 2026, 12:25
На Дніпропетровщині жінка підклала вибухівку під авто військового
01 лютого 2026, 11:20
Росіяни накрили артилерією Запорізьку область
01 лютого 2026, 11:00
Ще 1000 будинків у Києві лишаються без тепла
01 лютого 2026, 10:40
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: зруйновані будинки, є загиблі
01 лютого 2026, 10:20
Зеленський знову заговорив про особисту зустріч із Путіним
31 січня 2026, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »