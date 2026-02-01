25 тисяч "зеленими" за роботу в СБУ: на Одещині викрили ділка, який торгував посадами

Фото з відкритих джерел

Овідіопольський районний суд Одеської області визнав громадянина винним у зловживанні впливом. Виявилось, що він пропонував посаду в СБУ за велику суму

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні минулого року чоловік запропонував своєму знайомому "допомогу" у працевлаштуванні в СБУ. За свою "послугу" він просив 25 тисяч доларів. Одразу після першої розмови він отримав 3 тисячі доларів. Уже влітку він отримав ще 6 тисяч доларів.

Як з'ясували правоохоронці, йшлося про обіцянку впливу на невстановлених посадовців органів Служби безпеки України і прийняття на службу в ролі позаштатного працівника.

На суді чоловік визнав свою провину. Його покарали штрафом у розмірі 375 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.