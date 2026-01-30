У Києві на об’єкті критичної інфраструктури помер працівник
На одному з об'єктів критичної інфраструктури у столиці помер працівник "Київтеплоенерго"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.
"На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго". Причини смерті мають встановити судмедексперти", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві помер рятувальник, поранений під час удару РФ 9 січня. Йому було 36 років.
