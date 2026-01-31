13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 16:34

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми України після системної аварії

31 січня 2026, 16:34
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Енергосистема наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, в Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях – наразі застосовані аварійні відключення.

"Дефіцит потужності в енергосистемі залишається дуже високим. Аварійно-відновлювальні роботи уже тривають. Першочергове завдання енергетиків – заживлення критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають споживачів відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялось, 31 січня Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні. Надзвичайна ситуація призвела до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни.

