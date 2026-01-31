В Укренерго розповіли про стан енергосистеми України після системної аварії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Енергосистема наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, в Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях – наразі застосовані аварійні відключення.

"Дефіцит потужності в енергосистемі залишається дуже високим. Аварійно-відновлювальні роботи уже тривають. Першочергове завдання енергетиків – заживлення критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають споживачів відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялось, 31 січня Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні. Надзвичайна ситуація призвела до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни.