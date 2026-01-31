У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві та Київській області зранку 31 січня запровадили екстрені відключення електроенергії. Метро тимчасово припинило роботу. У частині міста виникли перебої із водопостачанням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.

Підземні станції метро наразі можуть працювати як укриття на резервному живленні станцій.

Рух поїздів і роботу ескалаторів зупинили через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів.

Раніше у ДТЕК заявили, що за командою Укренерго у столиці та області застосували екстрені відключення світла.