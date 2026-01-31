11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 12:09

У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води

31 січня 2026, 12:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві та Київській області зранку 31 січня запровадили екстрені відключення електроенергії. Метро тимчасово припинило роботу. У частині міста виникли перебої із водопостачанням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.

Підземні станції метро наразі можуть працювати як укриття на резервному живленні станцій.

Рух поїздів і роботу ескалаторів зупинили через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів.

Раніше у ДТЕК заявили, що за командою Укренерго у столиці та області застосували екстрені відключення світла.

