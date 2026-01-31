На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Житомирської області.

Як зазначається, вранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі.

"Як наслідок – виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", – йдеться у повідомленні.

Усі учасники події встановлені.

"За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події", – додали у поліції.

