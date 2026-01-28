Фото: Київська міська прокуратура

Перед судом постане місцева жителька, яку обвинувачують у самовільному зайнятті земельної ділянки в межах прибережно-захисної смуги озера "Заплавне"

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Обвинувальний акт до суду скерувала Дарницька окружна прокуратура. За даними слідства, жінка оформила на себе право власності на об'єкт нерухомості, який фактично не існує, використавши документи з ознаками підроблення.

Право власності було зареєстроване на нібито житловий будинок, розташований на самовільно зайнятій ділянці біля водойми. Надалі територію обгородили та розпочали підготовчі роботи до можливого будівництва.

Водночас під час перевірок встановлено, що зареєстрованого будинку на цій землі немає. Такі дії, за оцінкою правоохоронців, створюють ризики порушення режиму використання земель прибережно-захисного фонду, де діють особливі обмеження на забудову та господарську діяльність.

Обвинуваченій інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Санкції зазначених статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Окремо прокуратура готує цивільний позов щодо скасування незаконної реєстрації права власності на неіснуючий будинок і відповідних реєстраційних дій стосовно земельної ділянки.

Нагадаємо, правоохоронці вже викривали схеми з використанням підроблених документів для незаконної реєстрації нерухомості. Нещодавно було завершено розслідування рейдерського захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра і скерували справу до суду.