16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 16:57

До 3 років тюрми: киянку судитимуть за "будинок-примару" біля озера в Дарницькому районі

28 січня 2026, 16:57
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Перед судом постане місцева жителька, яку обвинувачують у самовільному зайнятті земельної ділянки в межах прибережно-захисної смуги озера "Заплавне"

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Обвинувальний акт до суду скерувала Дарницька окружна прокуратура. За даними слідства, жінка оформила на себе право власності на об'єкт нерухомості, який фактично не існує, використавши документи з ознаками підроблення.

Право власності було зареєстроване на нібито житловий будинок, розташований на самовільно зайнятій ділянці біля водойми. Надалі територію обгородили та розпочали підготовчі роботи до можливого будівництва.

Водночас під час перевірок встановлено, що зареєстрованого будинку на цій землі немає. Такі дії, за оцінкою правоохоронців, створюють ризики порушення режиму використання земель прибережно-захисного фонду, де діють особливі обмеження на забудову та господарську діяльність.

Обвинуваченій інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Санкції зазначених статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Окремо прокуратура готує цивільний позов щодо скасування незаконної реєстрації права власності на неіснуючий будинок і відповідних реєстраційних дій стосовно земельної ділянки.

Нагадаємо, правоохоронці вже викривали схеми з використанням підроблених документів для незаконної реєстрації нерухомості. Нещодавно було завершено розслідування рейдерського захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра і скерували справу до суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Дарницький район Озеро захоплення землі фіктивні документи прокуратура
У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині
28 січня 2026, 13:05
Атака дронів на Київ: через падіння уламків пошкоджена 17-поверхівка та нежитлова будівля
28 січня 2026, 08:08
Удар дронів РФ по пасажирському потягу на Харківщині: п'ятеро загиблих
28 січня 2026, 07:15
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Призначення Стерненка радником міністра – це плювок в обличчя усім військовим
28 січня 2026, 17:12
Ножовий напад в автобусі: на Дніпропетровщині 39-річному чоловіку оголосили підозру
28 січня 2026, 17:08
У Рівному затримали чоловіка, який порізав знайомого
28 січня 2026, 17:00
Українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян
28 січня 2026, 16:50
На Полтавщині через газ загинула родина
28 січня 2026, 16:45
Чернігів залишиться без гарячої води
28 січня 2026, 16:19
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 16:06
Безробіття й обвалений ринок праці в Україні
28 січня 2026, 15:50
У Кременчуці пенсіонерку підозрюють в організації підпільного борделю
28 січня 2026, 15:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »