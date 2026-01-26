Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Уламки дрона "Герань-2" знайшли на території недобудованої будівлі поруч із житловим комплексом у Дарницькому районі. Попередньо, цей БпЛА брав участь у останньому комбінованому обстрілі столиці.

Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення. Правоохоронці наголошують, що Київ залишається під прицільними ударами ворога, і небезпечні уламки можуть з'явитися у будь-яких місцях.

Місцеві служби закликають киян бути максимально обачними. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Раніше повідомлялося, Дніпропетровщина піддавалася серії атак із використанням FPV-дронів та артилерії. Найбільше постраждала Нікопольщина, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.