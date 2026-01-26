16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
26 січня 2026, 19:14

На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона

26 січня 2026, 19:14
Фото: пресслужба поліції
Поліція Києва вилучила нездетоновану бойову частину ворожого ударного безпілотника

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Уламки дрона "Герань-2" знайшли на території недобудованої будівлі поруч із житловим комплексом у Дарницькому районі. Попередньо, цей БпЛА брав участь у останньому комбінованому обстрілі столиці.

Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення. Правоохоронці наголошують, що Київ залишається під прицільними ударами ворога, і небезпечні уламки можуть з'явитися у будь-яких місцях.

Місцеві служби закликають киян бути максимально обачними. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Раніше повідомлялося, Дніпропетровщина піддавалася серії атак із використанням FPV-дронів та артилерії. Найбільше постраждала Нікопольщина, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.

