26 января 2026, 19:14

На Левом берегу Киева полиция нашла неразорвавшуюся боевую часть дрона

26 января 2026, 19:14
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полиция Киева изъяла неразорвавшуюся боевую часть вражеского ударного беспилотника

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Остатки дрона "Герань-2" нашли на территории недостроенного здания рядом с жилым комплексом в Дарницком районе. Предположительно, этот БПЛА участвовал в последнем комбинированном обстреле столицы.

Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения. Правоохранители отмечают, что Киев остается под прицельными ударами врага, и опасные обломки могут появиться в любых местах.

Местные службы призывают киевлян быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно сообщать по номерам 101, 102 или 112.

Ранее сообщалось, Днепропетровская область подверглась серии атак с использованием FPV-дронов и артиллерии. Больше всего пострадала Никопольская область, в результате обстрелов повреждены дома.

Киев Дарницкий район БПЛА Герань-2 боеприпас обломки беспилотника
