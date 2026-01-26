Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Остатки дрона "Герань-2" нашли на территории недостроенного здания рядом с жилым комплексом в Дарницком районе. Предположительно, этот БПЛА участвовал в последнем комбинированном обстреле столицы.

Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения. Правоохранители отмечают, что Киев остается под прицельными ударами врага, и опасные обломки могут появиться в любых местах.

Местные службы призывают киевлян быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно сообщать по номерам 101, 102 или 112.

