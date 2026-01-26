16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
26 січня 2026, 18:57

Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки

26 січня 2026, 18:57
Фото: Дніпропетровська ОВА
Протягом дня Дніпропетровщина зазнала серії атак дронів та артилерії, пошкоджено будинки та інфраструктуру, але люди не постраждали

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом 26 січня Дніпропетровщина зазнала серії атак із використанням ворожих FPV-дронів та артилерії. Найбільше постраждала Нікопольщина, де агресор завдав ударів по райцентру та територіях Марганецької, Покровської, Мирівської та Червоногригорівської громад. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки, багатоквартирний будинок, елементи інфраструктури та лінії електропередач.

Пошкоджені будинки та інфраструктура після атак

У Кривому Розі під час атаки безпілотниками пошкоджено дві приватні оселі та газопровід. У Павлограді зафіксовано руйнування трьох вантажних автомобілів. Влада оперативно відновлює пошкоджені об’єкти та забезпечує безперебійне функціонування критично важливої інфраструктури.

Попри значні матеріальні втрати, на щастя, серед населення жертв та постраждалих немає. Місцеві служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, відновленням енергопостачання та забезпеченням безпеки громадян.

Нагадаємо, у Херсоні внаслідок чергового артилерійського обстрілу окупантів постраждала 70-річна жінка, яка отримала травми обличчя.

