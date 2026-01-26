Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт

Фото: СБУ

У Києві судили двох російських агентів. Відомо, що вони на замовлення росіян готували теракт в центрі Києва

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, агенти планували зробити підрив у багатолюдному місці в столиці, щоб спровокувати паніку. Для цього вони купили все необхідне для виготовлення детонуючого механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні.

Виконували завдання росіян 20-річна киянка та її 26-річний співмешканець. Їх завербували, коли вони шукали легкі гроші в соціальних мережах. Після вербування на замовлення росіян вони підпалили кілька автомобілів українських військових.

Суд визнав обох агентів винними. Їм призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.