16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 18:35

Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт

26 січня 2026, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Києві судили двох російських агентів. Відомо, що вони на замовлення росіян готували теракт в центрі Києва

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, агенти планували зробити підрив у багатолюдному місці в столиці, щоб спровокувати паніку. Для цього вони купили все необхідне для виготовлення детонуючого механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні.

Виконували завдання росіян 20-річна киянка та її 26-річний співмешканець. Їх завербували, коли вони шукали легкі гроші в соціальних мережах. Після вербування на замовлення росіян вони підпалили кілька автомобілів українських військових.

Суд визнав обох агентів винними. Їм призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф СБУ Київ
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її
26 січня 2026, 18:44
Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27
На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12
Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії
26 січня 2026, 17:59
Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »