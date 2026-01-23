У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулася церемонія прощання із засновником видавництва «Наш Формат» Владиславом Кириченком. Йому було 57 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Вшанувати пам’ять видавця та громадського діяча прийшли представники бізнесу видавничої та інших галузей.

Церемонію прощання провів народний депутат Володимир В'ятрович. Він наголосив, що Кириченка знали сотні людей у різних сферах, адже він умів їх об'єднувати.

Поховають Кириченка на Байковому кладовищі.

Владислав Кириченко – український видавець, підприємець, меценат і громадський діяч. Найбільш відомий як засновник видавничого бренду "Наш Формат" (2006 рік). Спочатку проєкт базувався на аудіовидавництві "Книга вголос", яке Кириченко викупив і перетворив на одне з найвпливовіших нон-фікшн видавництв в Україні.

"Наш Формат" спеціалізується на виданні української нон-фікшн літератури. Серед найпопулярніших книг 2023–2024 років: "Вірші з бійниці" Максима "Далі" Кривцова, "УПА. Історія нескорених"Володимира Вʼятровича, Руслана Забілого, Ігоря Деревʼяного та Петра Содоля, а також "Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід" Олександра Михеда.

Нагадаємо, засновник "Нашого Формату" і громадської організації "Реформація" Владислав Кириченко помер 20 січня. Причиною смерті чоловіка стало тяжке онкологічне захворювання, з яким він тривалий час боровся.