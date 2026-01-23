19:08  23 січня
UA | RU
23 січня 2026, 19:50

У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком

23 січня 2026, 19:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулася церемонія прощання із засновником видавництва «Наш Формат» Владиславом Кириченком. Йому було 57 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Вшанувати пам’ять видавця та громадського діяча прийшли представники бізнесу видавничої та інших галузей.

Церемонію прощання провів народний депутат Володимир В'ятрович. Він наголосив, що Кириченка знали сотні людей у різних сферах, адже він умів їх об'єднувати.

Поховають Кириченка на Байковому кладовищі.

Владислав Кириченко – український видавець, підприємець, меценат і громадський діяч. Найбільш відомий як засновник видавничого бренду "Наш Формат" (2006 рік). Спочатку проєкт базувався на аудіовидавництві "Книга вголос", яке Кириченко викупив і перетворив на одне з найвпливовіших нон-фікшн видавництв в Україні.

"Наш Формат" спеціалізується на виданні української нон-фікшн літератури. Серед найпопулярніших книг 2023–2024 років: "Вірші з бійниці" Максима "Далі" Кривцова, "УПА. Історія нескорених"Володимира Вʼятровича, Руслана Забілого, Ігоря Деревʼяного та Петра Содоля, а також "Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід" Олександра Михеда.

Нагадаємо, засновник "Нашого Формату" і громадської організації "Реформація" Владислав Кириченко помер 20 січня. Причиною смерті чоловіка стало тяжке онкологічне захворювання, з яким він тривалий час боровся.

23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
