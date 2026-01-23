Піарник Банкової та Єрмака залишився без "броні"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Активний піарник Банкової та Єрмака – Сергій Іванов, який фейково був заброньований в приватній фірмі постачальника «Енергоатому», більше там не працює

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на депутат Ярослава Железняка.

"Сергій Іванов, який фейково був заброньований в приватній фірмі постачальника "Енергоатому"…. більше там не працює з 22 січня. Що означає автоматичне скасування його броні", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, Сергію Іванову 49 років. Він український журналіст, політтехнолог, колишній прокурор, телеведучий, публіцист, громадський діяч, письменник. Ведучий ютуб-каналу "Ісландія". Син Володимира Іванова, колишнього народного депутата України від "Партії регіонів".

Раніше ми писали про те, що історія із бронювальним працевлаштуванням піарника Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й чинній владі. Як відомо, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти нього за статтею "державна зрада". Словом, найближче майбутнє у політтехнолога Петрова може виявитися дуже і дуже непростим.