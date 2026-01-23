19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 19:50

В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко

23 января 2026, 19:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Колонном зале Киевской городской государственной администрации прошла церемония прощания с основателем издательства «Наш Формат» Владиславом Кириченко. Ему было 57 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Почтить память издателя и общественного деятеля пришли представители бизнеса издательской и других отраслей.

Церемонию прощания провел народный депутат Владимир Вятрович. Он подчеркнул, что Кириченко знали сотни людей в разных областях, ведь он умел их объединять.

Похоронят Кириченко на Байковом кладбище.

Владислав Кириченко – украинский издатель, предприниматель, меценат и общественный деятель. Наиболее известен как основатель издательского бренда "Наш Формат" (2006 год). Первоначально проект базировался на аудиоиздательстве "Книга вслух", которое Кириченко выкупил и превратил в одно из самых влиятельных нон-фикшн издательств в Украине.

"Наш Формат" специализируется на издании украинской нон-фикшн литературы. Среди самых популярных книг 2023-2024 годов: "Стихи из бойницы" Максима "Далее" Кривцова, "УПА. История непокоренных" Владимира Вятровича, Руслана Забилого, Игоря Деревянного и Петра Содоля, а также "Я смешаю твою кровь с углем".

Напомним, основатель "Нашего Формата" и общественной организации "Реформация" Владислав Кириченко скончался 20 января. Причиной смерти мужчины стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым он долго боролся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
похороны общество фото издательство издатель Наш Формат
Пиарщик Банковой и Ермака остался без брони
23 января 2026, 16:35
Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ
20 января 2026, 22:30
"Переговоры" стали словом 2025 года в Украине
09 января 2026, 20:55
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15
Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
В ДТЭК заявили, что Украина на грани гуманитарной катастрофы после атак РФ
23 января 2026, 21:44
Кабмин утвердил доплаты 20 тысяч грн работникам, привлеченным к возобновлению энергосистемы
23 января 2026, 21:33
ФЛП могут получить до 15 000 грн и кредиты 0% на энергогенераторы: детали программы
23 января 2026, 21:18
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
23 января 2026, 21:00
В Черниговской области раскрыта коррупционная схема в налоговой: трем чиновникам сообщено о подозрении
23 января 2026, 20:29
В Эмиратах украинская делегация ведет исторические трехсторонние переговоры с Россией и США: что известно
23 января 2026, 20:15
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »