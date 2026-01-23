В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко

иллюстративное фото: из открытых источников

В Колонном зале Киевской городской государственной администрации прошла церемония прощания с основателем издательства «Наш Формат» Владиславом Кириченко. Ему было 57 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Почтить память издателя и общественного деятеля пришли представители бизнеса издательской и других отраслей.

Церемонию прощания провел народный депутат Владимир Вятрович. Он подчеркнул, что Кириченко знали сотни людей в разных областях, ведь он умел их объединять.

Похоронят Кириченко на Байковом кладбище.

Владислав Кириченко – украинский издатель, предприниматель, меценат и общественный деятель. Наиболее известен как основатель издательского бренда "Наш Формат" (2006 год). Первоначально проект базировался на аудиоиздательстве "Книга вслух", которое Кириченко выкупил и превратил в одно из самых влиятельных нон-фикшн издательств в Украине.

"Наш Формат" специализируется на издании украинской нон-фикшн литературы. Среди самых популярных книг 2023-2024 годов: "Стихи из бойницы" Максима "Далее" Кривцова, "УПА. История непокоренных" Владимира Вятровича, Руслана Забилого, Игоря Деревянного и Петра Содоля, а также "Я смешаю твою кровь с углем".

Напомним, основатель "Нашего Формата" и общественной организации "Реформация" Владислав Кириченко скончался 20 января. Причиной смерти мужчины стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым он долго боролся.