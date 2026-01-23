У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Святошинському районі столиці через пожежу на території складів зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

"У Святошинському районі може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів", – йдеться у повідомленні.

До стабілізації ситуації мешканцям району та прилеглих територій рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі.

На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби. Обставини загоряння та масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, у Києві вночі 21 січня гасили пожежу у пʼятиповерхівці. Вогнеборці врятували з верхніх поверхів чотирьох людей, зокрема одну дитину. Двох людей передали медикам для госпіталізації, ще двоє – від меддопомоги відмовились.