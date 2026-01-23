11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 11:57

У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна

23 січня 2026, 11:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Святошинському районі столиці через пожежу на території складів зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

"У Святошинському районі може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря через пожежу на території складів", – йдеться у повідомленні.

До стабілізації ситуації мешканцям району та прилеглих територій рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі.

На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби. Обставини загоряння та масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, у Києві вночі 21 січня гасили пожежу у пʼятиповерхівці. Вогнеборці врятували з верхніх поверхів чотирьох людей, зокрема одну дитину. Двох людей передали медикам для госпіталізації, ще двоє – від меддопомоги відмовились.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ пожежа КМДА склади Святошинський район вікна
Кличко закликав киян зробити запаси та за можливості виїхати з міста
23 січня 2026, 11:38
У Києві без теплопостачання залишаються майже 2000 багатоповерхівок
23 січня 2026, 09:24
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
Мукачево з'єдналося у живий ланцюг єдності у День Соборності
23 січня 2026, 12:49
На Запоріжжі загорівся житловий будинок: пенсіонера рятували з вогню
23 січня 2026, 12:45
Генераторна демократія: замальовки з нашого дому
23 січня 2026, 12:26
Вважала його рідним дідусем: на Харківщині чоловік регулярно ґвалтував 12-річну онуку
23 січня 2026, 12:15
Мільйоне розкрадання на оборонці: прокуратура оголосила про підозру чиновникам
23 січня 2026, 11:45
Кличко закликав киян зробити запаси та за можливості виїхати з міста
23 січня 2026, 11:38
Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет
23 січня 2026, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »