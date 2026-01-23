6 тысяч долларов за "свободу": в Киеве торговали снятием с розыска ТЦК

Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили очередную схему для уклонения от мобилизации. Делок предлагал мужчинам "решить" вопрос за взятку

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 25-летний киевлянин был в сговоре с чиновниками двух районных ТЦК и СП столицы. Он предлагал военнообязанным мужчинам за деньги снять их с розыска в Едином государственном реестре призывников. То есть исключить статус "Розыск" из государственной базы "Оберег".

"Правоохранители задокументировали получение фигурантом сначала 3000$ за "решение вопроса" по одному из призывников, а впоследствии - еще 3500$ за второго", - рассказали в полиции.

Дельцу уже сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, ранее в столице задержали дельца, который за взятку предлагал военнообязанным избегать военной службы в зоне боевых действий. Для этого он предлагал либо трудоустройство на предприятии для оформления бронирования, либо прохождение службы в тыловых подразделениях.