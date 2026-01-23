19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 17:25

6 тысяч долларов за "свободу": в Киеве торговали снятием с розыска ТЦК

23 января 2026, 17:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве разоблачили очередную схему для уклонения от мобилизации. Делок предлагал мужчинам "решить" вопрос за взятку

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 25-летний киевлянин был в сговоре с чиновниками двух районных ТЦК и СП столицы. Он предлагал военнообязанным мужчинам за деньги снять их с розыска в Едином государственном реестре призывников. То есть исключить статус "Розыск" из государственной базы "Оберег".

"Правоохранители задокументировали получение фигурантом сначала 3000$ за "решение вопроса" по одному из призывников, а впоследствии - еще 3500$ за второго", - рассказали в полиции.

Дельцу уже сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Напомним, ранее в столице задержали дельца, который за взятку предлагал военнообязанным избегать военной службы в зоне боевых действий. Для этого он предлагал либо трудоустройство на предприятии для оформления бронирования, либо прохождение службы в тыловых подразделениях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации Киев полиция
Инвалидность за 20 тысяч "зелеными": на Хмельнитчине делец торговал диагнозами для ухилянцев
23 января 2026, 16:25
Убегали за границу в форме полиции: в Киеве задержали врача-переправителя уклонистов
23 января 2026, 14:55
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
23 января 2026, 10:45
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 19:50
В Донецкой области в результате атаки вражеского БпЛА погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович
23 января 2026, 19:49
Убил, положил в чемодан и выбросил на свалку: в Ровно судили мужчину, который жестоко убил знакомого
23 января 2026, 19:35
В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед: патрульным удалось избежать трагедии
23 января 2026, 19:30
Стало известно, кто внес залог за Тимошенко
23 января 2026, 19:30
В Бердичеве стартовал интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести
23 января 2026, 19:11
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
23 января 2026, 19:08
Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков
23 января 2026, 19:00
В мире все сейчас крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее
23 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »