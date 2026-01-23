11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 14:55

Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів

23 січня 2026, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві затримали лікаря, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За свої послуги він просив тисячі євро

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Лікар приватної клініки організував схему для чоловіків, які хочуть втекти за кордон. Сам він родом із Чернівецької області, а тому добре знав місцевість поблизу з Румунським кордоном. За свої послуги він просив від 15,5 до 20 тисяч євро.

Зокрема, одному з пацієнтів він запропонував за 20 тисяч євро допомогти потрапити до сусідньої країни в обхід офіційних пунктів пропуску. Для цього "клієнт" повинен був доїхати до Чернівців, заселитися в готель і чекати доки знайомі організатора відвезуть його до місця перетину кордону. Лікар наголошував, що клієнту доведеться переодягнутися у форму поліції або прикордонної служби.

Затримали лікаря під час отримання грошей, і повідомили про підозру. Йому загрожуватиме до дев'яти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 665 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці завершили розслідування схеми фіктивного батьківства, через яку 25 чоловіків незаконно перетнули кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція ухилення від мобілізації
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
23 січня 2026, 10:45
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення
23 січня 2026, 15:31
Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду
23 січня 2026, 15:16
Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї
23 січня 2026, 14:35
В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 13:42
Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами
23 січня 2026, 13:34
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »