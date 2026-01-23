Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів

Фото: Нацполіція

У Києві затримали лікаря, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За свої послуги він просив тисячі євро

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Лікар приватної клініки організував схему для чоловіків, які хочуть втекти за кордон. Сам він родом із Чернівецької області, а тому добре знав місцевість поблизу з Румунським кордоном. За свої послуги він просив від 15,5 до 20 тисяч євро.

Зокрема, одному з пацієнтів він запропонував за 20 тисяч євро допомогти потрапити до сусідньої країни в обхід офіційних пунктів пропуску. Для цього "клієнт" повинен був доїхати до Чернівців, заселитися в готель і чекати доки знайомі організатора відвезуть його до місця перетину кордону. Лікар наголошував, що клієнту доведеться переодягнутися у форму поліції або прикордонної служби.

Затримали лікаря під час отримання грошей, і повідомили про підозру. Йому загрожуватиме до дев'яти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 665 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці завершили розслідування схеми фіктивного батьківства, через яку 25 чоловіків незаконно перетнули кордон.