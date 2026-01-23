В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

"Сегодня, 23 января, в Департаменте финансов КГГА проходят следственные действия. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главе Департамента финансов вручено уведомление о подозрении.

Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

"С самого утра продолжаются обыски – сначала по месту жительства директора Департамента, затем – в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы", – говорится в сообщении.

Напомним, в столице будут судить чиновников КГГА, потративших бюджетные средства на ремонт частного здания. Об этом сообщили в ГБР.