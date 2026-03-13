На Сумщині 66-річний чоловік підірвався на міні і загинув

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 12 березня, в Хотінській громаді трагічно загинув 66-річний чоловік – він підірвався на ворожій міні

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, на жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Після інциденту його дружину вдалося евакуювати з населеного пункту.

"Вкотре наголошую: залишатися у прикордонних селах небезпечно. Ворог постійно обстрілює ці території, мінує місцевість і робить евакуацію з населених пунктів поблизу кордону вкрай складною. Бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Григоров.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік підірвався на міні. Чоловік наступив на "пелюстку". Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму та рвану рану лівої стопи.