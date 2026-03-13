Троє людей поранено: ворог завдав 899 ударів по Запорізькій області за добу
Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак троє людей отримали поранення.
Російська армія застосувала різні види озброєння. Зокрема:
- 18 авіаударів по різних населених пунктах області;
- 679 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя та райони області;
- 8 обстрілів з РСЗВ;
- 194 артилерійські удари по різних населених пунктах.
Внаслідок атак надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, що стався вдень 11 березня, 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 8 перебувають у медичних закладах.
