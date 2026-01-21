Воду в Києві вже дали, тепло в будинки почнуть подавати зранку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві повністю відновили водопостачання. Пізно ввечері 20 січня розпочали прогрів котлів, щоб зранку повернути тепло в оселі

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, після масованої атаки в столиці та області продовжує роботу штаб з ліквідації наслідків. Водопостачання відновлено, однак у частині районів ще фіксують знижений тиск через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури.

Ситуація в енергетиці залишається складною, але ремонтні бригади працюють безперервно. Влада аналізує можливість вивільнення додаткової електроенергії для побутових споживачів та переводить об’єкти критичної інфраструктури на генератори.

Київ уже отримав 49 із 55 запланованих генераторів від Міненерго, решта надійде найближчим часом.

Через обстріли без тепла залишаються близько 4 тисяч будинків. Відновлювальні роботи тривають, а запуск систем теплопостачання планують розпочати пізно ввечері, щоб зранку почати повертати тепло киянам, наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Раніше повідомлялося, що до української столиці наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які забезпечать киян електро- і теплопостачанням.