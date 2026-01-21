Воду в Киеве уже дали, тепло в дома начнут подавать с утра

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве полностью восстановили водоснабжение. Поздним вечером 20 января начали прогрев котлов, чтобы утром вернуть тепло в дома

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, после массированной атаки в столице и области продолжает работу штаб по ликвидации последствий. Водоснабжение восстановлено, однако в части районов еще фиксируют пониженное давление из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры.

Ситуация в энергетике остается сложной, но ремонтные бригады работают непрерывно. Власти анализируют возможность высвобождения дополнительной электроэнергии для бытовых потребителей и переводят объекты критической инфраструктуры на генераторы.

Киев уже получил 49 из 55 запланированных генераторов от Минэнерго, остальные поступят в ближайшее время.

Из-за обстрелов без тепла остаются около 4 тысяч домов. Восстановительные работы продолжаются, а запуск систем теплоснабжения планируется начать поздно вечером, чтобы утром начать возвращать тепло киевлянам, отметил Шмигаль.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.

Ранее сообщалось, что в украинскую столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые обеспечат киевлян электро- и теплоснабжением.