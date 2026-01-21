20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 06:53

Воду в Киеве уже дали, тепло в дома начнут подавать с утра

21 января 2026, 06:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве полностью восстановили водоснабжение. Поздним вечером 20 января начали прогрев котлов, чтобы утром вернуть тепло в дома

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, после массированной атаки в столице и области продолжает работу штаб по ликвидации последствий. Водоснабжение восстановлено, однако в части районов еще фиксируют пониженное давление из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры.

Ситуация в энергетике остается сложной, но ремонтные бригады работают непрерывно. Власти анализируют возможность высвобождения дополнительной электроэнергии для бытовых потребителей и переводят объекты критической инфраструктуры на генераторы.

Киев уже получил 49 из 55 запланированных генераторов от Минэнерго, остальные поступят в ближайшее время.

Из-за обстрелов без тепла остаются около 4 тысяч домов. Восстановительные работы продолжаются, а запуск систем теплоснабжения планируется начать поздно вечером, чтобы утром начать возвращать тепло киевлянам, отметил Шмигаль.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.

Ранее сообщалось, что в украинскую столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые обеспечат киевлян электро- и теплоснабжением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев вода тепло электричество ремонт Шмыгаль аварийная бригада
Рада без тепла и воды: аппарат ВР переходит на дистанционную работу
20 января 2026, 09:44
Левый берег Киева под ударом: пострадала женщина, повреждены дома и авто
20 января 2026, 08:36
В Киеве из-за ночной атаки более 5600 многоэтажек снова остались без отопления
20 января 2026, 07:58
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены дома
21 января 2026, 07:45
Антисанитария и ужасающие условия в Белоцерковском ТЦК – Лубинец требует реакции
21 января 2026, 07:44
ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 оккупантов и 70 вражеских артсистем
21 января 2026, 07:31
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
21 января 2026, 07:24
Россияне атаковали Днепровский район Херсона: пострадал мужчина
21 января 2026, 07:11
"Детей перед сном накрывала тремя одеялами": актриса Елена Кравец рассказала, как переживает длительные блекауты
21 января 2026, 02:35
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя после скандала со "сливом" экс-жены снова стал жертвой мошенников
21 января 2026, 01:35
Рынок подсолнечника в Украине: цены резко пошли вверх
21 января 2026, 00:35
Рынок сливочного масла: украинским производителям придется искать новые каналы сбыта
20 января 2026, 23:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »