В Киеве педиатр получила подозрение после смерти 8-летней пациентки

Фото: Нацполиция

Трагедия произошла после того, как ребенку не оказали необходимую медицинскую помощь из-за ошибочного диагноза. Теперь медик получил подозрение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, 8-летнюю девочку доставили в больницу бригадой скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и осиплость голоса. Ее мать рассказала, что ребенок болел несколько дней и лечился дома. Затем состояние ребенка ухудшилось, после чего его госпитализировали.

"При осмотре малолетней пациентки врач-педиатр приемного отделения неверно оценила состояние ребенка, установив ему диагноз острого ларинготрахеита. В дальнейшем подозреваемая назначила лишь симптоматическое лечение, не проведя необходимых дополнительных обследований и не привлекая профильных специалистов", - говорится в полиции.

Ребенка перевели в палату, но через три часа его состояние ухудшилось. Девочка потеряла сознание. Врачи приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти ребенка не удалось. Следствие пришло к выводу, что из-за ошибочного диагноза и ненадлежащего лечения врача ребенок не получил необходимой медицинской помощи.

Подозрение получила 39-летний врач. Ей может грозить лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее в одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день умерла и 36-летняя мать. Следствие установило, что роковых последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог должным образом выполняла свои обязанности.