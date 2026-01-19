20:22  19 января
Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
17:19  19 января
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 22:35

В Киеве педиатр получила подозрение после смерти 8-летней пациентки

19 января 2026, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла после того, как ребенку не оказали необходимую медицинскую помощь из-за ошибочного диагноза. Теперь медик получил подозрение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, 8-летнюю девочку доставили в больницу бригадой скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и осиплость голоса. Ее мать рассказала, что ребенок болел несколько дней и лечился дома. Затем состояние ребенка ухудшилось, после чего его госпитализировали.

"При осмотре малолетней пациентки врач-педиатр приемного отделения неверно оценила состояние ребенка, установив ему диагноз острого ларинготрахеита. В дальнейшем подозреваемая назначила лишь симптоматическое лечение, не проведя необходимых дополнительных обследований и не привлекая профильных специалистов", - говорится в полиции.

Ребенка перевели в палату, но через три часа его состояние ухудшилось. Девочка потеряла сознание. Врачи приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти ребенка не удалось. Следствие пришло к выводу, что из-за ошибочного диагноза и ненадлежащего лечения врача ребенок не получил необходимой медицинской помощи.

Подозрение получила 39-летний врач. Ей может грозить лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее в одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день умерла и 36-летняя мать. Следствие установило, что роковых последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог должным образом выполняла свои обязанности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
трагедия смерть ребенка Киев
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Скандал с Ваганяном еще более мощный, чем Миндич-гейт
19 января 2026, 22:49
Зеленский назначил заместителем командующего Воздушными силами экспродюсера шоу Савика Шустера
19 января 2026, 21:37
Ребенок отравился алкоголем: на Волыни военного судили из-за смерти сына
19 января 2026, 21:35
В Одесском ТЦК прокомментировали видео с силовым задержанием мужчины
19 января 2026, 21:19
Этой ночью существует угроза нового комбинированного удара РФ по Украине
19 января 2026, 20:41
Кабмин ввел новую сеть укрытий при отключениях на более 48 часов: что важно знать
19 января 2026, 20:33
Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
19 января 2026, 20:22
На Днепропетровщине ранены пять человек из-за вражеских обстрелов
19 января 2026, 20:18
В Одессе на оживленной улице неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус
19 января 2026, 20:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »