14 січня 2026, 13:48

Без прогнозів на покращення: у КМДА розповіли про критичну ситуацію зі світлом у Києві

14 січня 2026, 13:48
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві продовжують діяти екстрені та аварійні відключення електроенергії, а повернення до планових графіків найближчим часом не очікується

Про це під час брифінгу повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає RegioNews.

За словами посадовця, енергетична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень внаслідок останніх масованих атак. Через це систему опалення доводилося тимчасово зупиняти у 6000 будинків. Наразі ситуація залишається важкою, але контрольованою – фахівці працюють над резервним живленням міста, яке є найбільшим споживачем електрики в країні.

Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на лівому березі Києва. На правому березі стан мереж вдалося трохи стабілізувати, тому він перебуває у кращому становищі.

Енергетики працюють на пошкоджених об'єктах цілодобово, проте відновлення складного обладнання потребує значного часу.

Пантелеєв зазначив, що через погодні умови та високе навантаження на систему дати конкретні прогнози щодо покращення ситуації наразі неможливо.

"Найближчим часом будемо з вами жити в таких ось непростих умовах", – сказав посадовець.

Водночас він додав, що вся критична інфраструктура столиці заживлена та працює.

Нагадаємо, через масштабні відключення електроенергії в Києві та Київській області тимчасово припинила роботу частина супермаркетів великих торгових мереж.

Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
