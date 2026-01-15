На Київщині через нічну атаку пошкоджені вісім будинків

На Київщині через нічну атаку пошкоджені приватні будинки
Вночі 15 січня російські окупанти вчергове завдали ударів по столичному регіону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок атаки у Бучанському районі пошкоджені 8 приватних будинків та автомобіль.
На щастя, постраждалих немає.
На місці події працюють працівники поліції та рятувальники.
Нагадаємо, вранці 15 січня уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва.
