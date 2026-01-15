11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
09:50  15 січня
На Полтавщині маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 10:21

На Київщині через нічну атаку пошкоджені приватні будинки

15 січня 2026, 10:21
Фото: поліція
Вночі 15 січня російські окупанти вчергове завдали ударів по столичному регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок атаки у Бучанському районі пошкоджені 8 приватних будинків та автомобіль.

На щастя, постраждалих немає.

На місці події працюють працівники поліції та рятувальники.

На Київщині через нічну атаку пошкоджені вісім будинків

Нагадаємо, вранці 15 січня уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва.

