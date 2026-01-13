11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 13:55

У Києві частково призупинено рух наземного електротранспорту

13 січня 2026, 13:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У зв’язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі української столиці

Як передає RegioNews, про це повідомляють у КП "Київпастранс".

"Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів", – зазначили на підприємстві.

Зазначається, що після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно.

Нагадаємо, через обстріли РФ без світла залишаються Київ і низка областей. Йдеться про споживачів у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
