У Києві частково призупинено рух наземного електротранспорту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У зв’язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі української столиці

Як передає RegioNews, про це повідомляють у КП "Київпастранс".

"Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів", – зазначили на підприємстві.

Зазначається, що після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно.

Нагадаємо, через обстріли РФ без світла залишаються Київ і низка областей. Йдеться про споживачів у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.