У Києві частково призупинено рух наземного електротранспорту
У зв’язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі української столиці
Як передає RegioNews, про це повідомляють у КП "Київпастранс".
"Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів", – зазначили на підприємстві.
Зазначається, що після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно.
Нагадаємо, через обстріли РФ без світла залишаються Київ і низка областей. Йдеться про споживачів у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.
