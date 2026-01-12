Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками
У Києві іноземець отримав підозру через наркотики. При цьому він використовував заборонені речовини не лише як товар, але й як декор
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
У Києві 40-річний громадянин Ізраїля отримав повідомлення про підозру у незаконному придбанні з метою збуту наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах. Під час затримання в нього вдома знайшли заборонені речовини: близько 200 грамів порошкоподібної речовини 4-ММС, амфетамін, марки ЛСД, МДМА та близько 1 кілограма канабісу.
Цікаво, що наркотики чоловік не ховав. Він прикрасив свою ялинку пакетиками з забороненими речовинами.
"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.