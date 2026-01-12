21:22  12 січня
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
12 січня 2026, 21:35

Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками

12 січня 2026, 21:35
Фото: Нацполіція
У Києві іноземець отримав підозру через наркотики. При цьому він використовував заборонені речовини не лише як товар, але й як декор

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві 40-річний громадянин Ізраїля отримав повідомлення про підозру у незаконному придбанні з метою збуту наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах. Під час затримання в нього вдома знайшли заборонені речовини: близько 200 грамів порошкоподібної речовини 4-ММС, амфетамін, марки ЛСД, МДМА та близько 1 кілограма канабісу.

Цікаво, що наркотики чоловік не ховав. Він прикрасив свою ялинку пакетиками з забороненими речовинами.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.

