13 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Укренерго.
"13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.
В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому час та обсяг застосування відключень необхідно дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.
Нагадаємо, 12 січня увесь Київ перейшов на екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.
