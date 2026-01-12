Хотів привітати друзів – отримав справу: іноземець запустив салют на Прикарпатті

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Івано-Франківщини менш ніж за годину встановили та розшукали чоловіка, який здійснив запуск піротехнічного засобу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео запуску салюту в селі Поляниця. Отриману інформацію одразу зареєстрували, після чого на місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Працівники Управління патрульної поліції обстежили прилеглу територію та вилучили низку речових доказів. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився іноземець 1984 року народження.

Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют, щоби привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок.

Наразі за цим фактом здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як відомо, у квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали осіб, які двічі запустили салюти під час повітряної тривоги в місті. Виявилось, що вони отримали пропозицію за гроші запустити феєрверки у багатолюдних місцях.