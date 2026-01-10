На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
Йдеться про зрадника, який у Білій Церкві підпалив автомобіль військового. Стало відомо, який вирок він отримав
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Чоловіка звербували російські спецслужби через Telegram. Згодом на їхнє замовлення за допомогою легкозаймистої речовини здійснив підпал припаркованого автомобіля Skoda Oktavia, який належав військовому.
Тепер йому призначили покарання. Суд приговорив його до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше СБУ запобігла новим спробам РФ здійснити серію терактів у Києві. Російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на однієї зі станцій метро в столиці України.
