У Києві відновили водопостачання після нічного масованого російського обстрілу
В українській столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічної атаки РФ. Водопостачання у місті відновлене повністю
Як передає RegioNews, про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Разом із міською владою та Міненерго працюємо над відновленням теплопостачання у столиці. Ситуація складна, всі служби задіяні в повному обсязі", – зазначив він.
Кулеба додав, що у частині Києва тепло буде відновлено упродовж цієї доби. В окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час.
Як повідомлялось, влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. Це пов’язано із російськими атаками та укладенням погодних умов.
