17:53  09 січня
У Києві відновили водопостачання після нічного масованого російського обстрілу
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
12:59  09 січня
Влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці
09 січня 2026, 17:53

У Києві відновили водопостачання після нічного масованого російського обстрілу

09 січня 2026, 17:53
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В українській столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічної атаки РФ. Водопостачання у місті відновлене повністю

Як передає RegioNews, про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Разом із міською владою та Міненерго працюємо над відновленням теплопостачання у столиці. Ситуація складна, всі служби задіяні в повному обсязі", – зазначив він.

Кулеба додав, що у частині Києва тепло буде відновлено упродовж цієї доби. В окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час.

Як повідомлялось, влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. Це пов’язано із російськими атаками та укладенням погодних умов.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
