У Києві відновили водопостачання після нічного масованого російського обстрілу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В українській столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічної атаки РФ. Водопостачання у місті відновлене повністю

Як передає RegioNews, про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Разом із міською владою та Міненерго працюємо над відновленням теплопостачання у столиці. Ситуація складна, всі служби задіяні в повному обсязі", – зазначив він.

Кулеба додав, що у частині Києва тепло буде відновлено упродовж цієї доби. В окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час.

Як повідомлялось, влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. Це пов’язано із російськими атаками та укладенням погодних умов.