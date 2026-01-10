У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місця
У столиці увечері 10 січня рятувальники завершили ліквідацію наслідків. У ДСНС показали кадри з місця обстрілу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники з ночі працювали в декількох районах Києва. Внаслідок обстрілу ворога постраждало 25 людей. Серед них п'ятеро рятувальників. На жаль, чотири людини загинули. 32 людей вдалось врятувати.
"Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. В області спалахнули пожежі. Відомо про трьох постраждалих.
Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетоюВсі новини »
10 січня 2026, 14:35Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі
10 січня 2026, 13:25
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Що буде 11 січня зі світлом: в Укренерго попередили громадян про відключення
10 січня 2026, 19:35Відбирали документи та змушували виконувати накази: на Дніпропетровщині викрили банду, яка брала людей в рабство
10 січня 2026, 17:35На Київщині місцеві жителі залишились без укриття під час обстрілів: підвал будинку завалили гуманітарною допомогою
10 січня 2026, 17:05У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть
10 січня 2026, 16:25На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетою
10 січня 2026, 14:35Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі
10 січня 2026, 13:45Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі
10 січня 2026, 13:25На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10 січня 2026, 12:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »