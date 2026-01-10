12:45  10 січня
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10:55  10 січня
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 18:45

У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місця

10 січня 2026, 18:45
Фото: ДСНС
У столиці увечері 10 січня рятувальники завершили ліквідацію наслідків. У ДСНС показали кадри з місця обстрілу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники з ночі працювали в декількох районах Києва. Внаслідок обстрілу ворога постраждало 25 людей. Серед них п'ятеро рятувальників. На жаль, чотири людини загинули. 32 людей вдалось врятувати.

"Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. В області спалахнули пожежі. Відомо про трьох постраждалих.

обстріл ДСНС Київ
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
