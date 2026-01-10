У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місця

Фото: ДСНС

У столиці увечері 10 січня рятувальники завершили ліквідацію наслідків. У ДСНС показали кадри з місця обстрілу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники з ночі працювали в декількох районах Києва. Внаслідок обстрілу ворога постраждало 25 людей. Серед них п'ятеро рятувальників. На жаль, чотири людини загинули. 32 людей вдалось врятувати.

"Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. В області спалахнули пожежі. Відомо про трьох постраждалих.