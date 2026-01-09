Ціна питання від 4 тисяч "зеленими": у Києві "продавали" службу в тилу

Ілюстративне фото

У Закарпатській області та в столиці правоохоронці викрили схему з хабарями щодо проходження військової служби. Зараз затримано вже двох підозрюваних

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У Закарпатській області чоловік пропонував за хабар допомогти перевести військового на службу в тилу. При цьому в столиці діючий полковник Збройних Сил України вимагав хабар за службу в тиловій частині або працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури з подальшим бронюванням від мобілізації.

Зазначається, що свої "послуги" ділки оцінювали від 4 до 8,5 тисячі доларів. Зараз обох затримали.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.