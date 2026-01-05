12:24  05 січня
05 січня 2026, 11:37

Київ під обстрілом РФ: кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб

05 січня 2026, 11:37
Фото: ДСНС Києва
У Києві кількість постраждалих після нічної атаки РФ зросла до чотирьох осіб

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані. Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі", – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі росіяни також атакували і Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Було відомо, що загинула одна людина, ще троє постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня російські війська атакували Україну 9 балістичними ракетами типу Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними безпілотниками.

