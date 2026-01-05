Київ під обстрілом РФ: кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб
У Києві кількість постраждалих після нічної атаки РФ зросла до чотирьох осіб
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані. Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі", – наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі росіяни також атакували і Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Було відомо, що загинула одна людина, ще троє постраждали.
Нагадаємо, в ніч на 5 січня російські війська атакували Україну 9 балістичними ракетами типу Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними безпілотниками.
