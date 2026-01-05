10:38  05 січня
05 січня 2026, 08:45

Київщина під обстрілом: один загиблий, пошкоджено будинки

05 січня 2026, 08:45
Фото: Національна поліція
Сьогодні, 5 січня, російські війська вкотре завдали ударів по Київській області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок атак зруйновано один житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків та автомобілі.

У Фастівському районі знищено приватний будинок і транспортний засіб. На жаль, загинув місцевий житель. Також пошкоджено три автомобілі, 12 приватних будинків і шість гаражних приміщень.

У Вишгородському районі постраждав п'ятиповерховий житловий будинок, мешканців евакуйовано. В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники. За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували і Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Загинула людина, ще троє постраждали.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
