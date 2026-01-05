Київщина під обстрілом: один загиблий, пошкоджено будинки

Фото: Національна поліція

Сьогодні, 5 січня, російські війська вкотре завдали ударів по Київській області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок атак зруйновано один житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків та автомобілі.

У Фастівському районі знищено приватний будинок і транспортний засіб. На жаль, загинув місцевий житель. Також пошкоджено три автомобілі, 12 приватних будинків і шість гаражних приміщень.

У Вишгородському районі постраждав п'ятиповерховий житловий будинок, мешканців евакуйовано. В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники. За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували і Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Загинула людина, ще троє постраждали.