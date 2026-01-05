Росія обстріляла Чернігів балістикою та БпЛА: 8 гаражів зруйновано, 15 будинків пошкоджено

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 5 січня російські війська завдали комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по промисловому підприємству в Чернігові

Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако, передає RegioNews.

"Вночі ворог завдав масового комбінованого удару балістикою та БПЛА по Чернігову. Внаслідок атаки постраждалих немає", – зазначив він.

За його словами, об'єкт обстрілу знаходився у районі щільної цивільної забудови.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що внаслідок атаки зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень, господарчі будівлі комунальної установи та підприємства.

Крім того, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, через що виникла пожежа, а також пошкоджено 15 приватних будинків: вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани і ворота.

Загиблих та травмованих немає, додав Брижинський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, російські війська вкотре завдали ударів по Київській області. Внаслідок атак зруйновано один житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі росіяни також атакували і Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю приватного медичного закладу. Загинула людина, ще троє постраждали.